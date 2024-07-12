G7 Ticaret Bakanları toplantısı! Dönem Başkanı İtalya, Türkiye’yi de davet etti

G7 Ticaret Bakanları toplantısında mart ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattıkları "Gazze için Gıda" projesine dair bir sunum yapacağını aktaran Tajani, "G7'nin kapılarını, küresel ekonominin temel sorunlarını ele almada öncelik olarak gördüğümüz muhataplara açacağız. G7 kapalı değil açık bir organizasyon olmalıdır. Bu nedenle milyarlarca insanın yaşadığı Brezilya, Güney Kore, Vietnam, Türkiye, Yeni Zelanda ve Hindistan'ın katılmasını istedim." dedi.

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