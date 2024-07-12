G7 Ticaret Bakanları toplantısı! Dönem Başkanı İtalya, Türkiye'yi de davet etti
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7'nin kapılarını küresel ekonominin sorunlarını ele almada öncelik olarak gördükleri ülkelere açacaklarını belirterek, Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkeyi davet ettiklerini söyledi.
Dış ticaretten de sorumlu bakan olarak ülkenin güneyindeki Reggio Calabria'da 16-17 Temmuz'da G7 ülkeleri ticaret bakanlarını ağırlayacak olan Tajani, bu toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Tajani, G7 Ticaret Bakanları toplantısında Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu yoluyla çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, küresel pazarlarda eşit şartlar sağlanması, ticarette çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ile ekonomik dayanıklılığı ve güvenliği artırma olmak üzere dört öncelikli konuya odaklanılacağını ifade etti.
G7 Ticaret Bakanları toplantısında mart ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattıkları "Gazze için Gıda" projesine dair bir sunum yapacağını aktaran Tajani, "G7'nin kapılarını, küresel ekonominin temel sorunlarını ele almada öncelik olarak gördüğümüz muhataplara açacağız. G7 kapalı değil açık bir organizasyon olmalıdır. Bu nedenle milyarlarca insanın yaşadığı Brezilya, Güney Kore, Vietnam, Türkiye, Yeni Zelanda ve Hindistan'ın katılmasını istedim." dedi.
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