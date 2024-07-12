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İşgalci İsrail'in saldırdığı Hasta Dostları Hastanesinden geriye yıkım kaldı!

AA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 22:56 Güncelleme: 12.07.2024 22:57
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İşgalci İsrail’in saldırdığı Hasta Dostları Hastanesinden geriye yıkım kaldı!

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. işgaci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin merkezindeki Tel el-Hava bölgesinde yer alan Hasta Dostları Hastanesindeki yıkım, İsrail ordusunun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

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