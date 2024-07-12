Japonya Filistin'i tanıma sürecinde! 'Kapsamlı şekilde değerlendiriliyor' açıklaması
Japonya, Orta Doğu'da barış sürecinin ilerletilmesini göz önünde bulundurarak Filistin Devleti'nin tanınmasını kapsamlı şekilde değerlendireceğini bildirdi.
Kamikava, Filistinlilerin "bağımsız devlet kurma hedeflerini" anladıklarını ve Japonya'nın, Filistin'in bu hedefe yönelik çabalarına destek verdiğini ifade etti.
Japon Bakan, "Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili, barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele almaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
İŞGALCİ İSRAİL İLE HİZBULLAH ÇATIŞMASI
Bölgede İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında son dönemde artan çatışmalara değinen Kamikava, artan gerilimi "endişeyle ve yakından" izlediklerini bildirdi.
Kamikava, "Gidişatın ivedilikle sakinleşmesine ve çatışmaların bölgeye yayılmasının önlenmesine yönelik diplomatik çabaları proaktif şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
İşgalci İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 366'sı Hizbullah mensubu olmak üzere Lübnan'da toplamda 466 kişi öldü, 1438 kişi de yaralandı.
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