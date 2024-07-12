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Katil İsrail kana doymuyor! İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 Filistinliyi öldürdü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 05:37
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Katil İsrail kana doymuyor! İşgalci İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 3 Filistinliyi öldürdü

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. İşgalci İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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