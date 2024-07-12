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İngiltere Büyükelçisinden Hollanda'ya "intikam" mesajı! "Vakti geldi" diyerek duyurdu

Giriş: 12.07.2024 05:19
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İngiltere Büyükelçisinden Hollanda’ya intikam mesajı! Vakti geldi diyerek duyurdu

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Charles Hitchen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Hitchen, Bağdat'ta oturduğu bir kahvehaneden Hollanda'ya yönelik "intikam vakti geldi" mesajını verdi.

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