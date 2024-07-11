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Kremlin'den 'Soğuk Savaş' açıklaması: Emin adımlarla ilerliyoruz

ahaber.com.tr AA
Giriş: 11.07.2024 23:11
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Kremlin’den ’Soğuk Savaş’ açıklaması: Emin adımlarla ilerliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri yerleştirme kararının Rusya'yı bastırma girişimi olduğunu belirterek, "Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararını değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy PeskovKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Söz konusu karara ilişkin gelişmeleri takip edeceklerini vurgulayan Peskov, "Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılıyor. Bütün bunlar ülkemizi bastırmak ve savaş alanında stratejik yenilgimizi sağlamak için yapılıyor." diye konuştu.

"SOĞUK SAVAŞ'A DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Peskov, yaşanan gelişmelerin Soğuk Savaş emareleri taşıdığını belirterek, "Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm bunların hepsi daha önce yaşanmıştı." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey RyabkovRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu kararına "askeri yanıt geliştireceğiz" yorumunu yapmıştı.

ABD ve Almanya tarafından dün yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.

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