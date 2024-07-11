İşgalcilerin Han Yunus’taki katliamında ABD imzası! Bombaların kalıntıları ortaya çıkardı

Endonezya Hastanesi'nin geçtiğimiz aylarda İsrail tarafından bombalandığını hatırlatan Endonezya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Issam Nebhan, hastanenin daha önce 140 olan yatak kapasitesinin bazı bölümlerinin tahrip olması ve yanması nedeniyle bugün sadece 80 yatak kaldığını, hasta ve yaralılarla dolu olan hastanede yer kalmadığını belirtti.

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