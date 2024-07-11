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İşgalcilerin Han Yunus'taki katliamında ABD imzası! Bombaların kalıntıları ortaya çıkardı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 11.07.2024 01:29 Güncelleme: 11.07.2024 01:45
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İşgalcilerin Han Yunus’taki katliamında ABD imzası! Bombaların kalıntıları ortaya çıkardı

Katil İsrail ordusunun en büyük ortaklarından biri olan ABD'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Gazze'de düzenlenen katliamların ardı arkası kesilmezken işgal ordusu dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula bir saldırı düzenledi. 30 kişinin hayatını kaybettiği, en az 53 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bombaların ABD yapımı olduğu ortaya çıktı.

İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği, 30 kişinin hayatını kaybettiği, en az 53 kişinin yaralandığı saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandı.

ABD YAPIMI BOMBALAR MASUMLARI ÖLDÜRDÜ

Amerikan CNN kanalının haberine göre, saldırının yaşandığı yerden alınan görüntülerde, ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bombanın kalıntılarının açıkça görüldüğü belirtildi.

Haberde, İsrail'in Gazze'de son aylardaki iki saldırısında da GBU-39 küçük çaplı bomba kalıntılarının tespit edildiğine dikkat çekildi.

OKUL SALDIRISINDA DA KULLANILMIŞ!

CNN'in 6 Haziran tarihli haberinde, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı en az iki GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun, söz konusu saldırısında 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

GAZZE'DEKİ KATLİAMDA SON DURUM NE?

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 278 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 208 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 38 BİNİ AŞTI

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 295'e, yaralananların sayısının da 88 bin 241'e çıktığı aktarıldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

GAZZE'DE TAM BİR TRAJEDİ YAŞANIYOR

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt ile ilaç ve tıbbi malzemede "kıtlık" yaşandığını duyurdu.

Endonezya Hastanesi'nin geçtiğimiz aylarda İsrail tarafından bombalandığını hatırlatan Endonezya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Issam Nebhan, hastanenin daha önce 140 olan yatak kapasitesinin bazı bölümlerinin tahrip olması ve yanması nedeniyle bugün sadece 80 yatak kaldığını, hasta ve yaralılarla dolu olan hastanede yer kalmadığını belirtti.

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