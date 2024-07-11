İşgalciler Gazze'de binaları yıka yıka katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
7 Ekim'den bu yana masumların katledildiği işgal saldırılarında siyonist ordusu kadın çocuk demeden katliamlarını sürdürüyor. Bu kez işgal ordusu karadan saldırdı. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği kara saldırılarında çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Basal açıklamasında, "İsrail ordusunun Gazze kentinde yıktığı evlerin enkazında, Tel el-Hava, Es-Sabra ve Es-Sina bölgelerinin sokaklarında çok sayıda şehit ve yaralı var." ifadelerine yer verdi.
İŞGAL ORDUSU KARADAN GİRDİ
Yaralıların kurtarılması için onlarca çağrı aldıklarını kaydeden Basal, yoğun ateş altında oldukları için yaralılara ulaşamadıklarını belirtti. Sözcü Basal, İsrail ordusunun karadan girdiği ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze kentinde, onlarca ailenin su ve yiyecekleri olmadan evlerinde mahsur kaldığını söyledi.
7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Amerikan CNN kanalının haberine göre, saldırının yaşandığı yerden alınan görüntülerde, ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bombanın kalıntılarının açıkça görüldüğü belirtildi. Haberde, İsrail'in Gazze'de son aylardaki iki saldırısında da GBU-39 küçük çaplı bomba kalıntılarının tespit edildiğine dikkat çekildi.
14'Ü ÇOCUK 40 ÖLÜ
CNN'in 6 Haziran tarihli haberinde, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı en az iki GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığı belirtilmişti.
İsrail ordusunun, söz konusu saldırısında 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.
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