NATO'dan dikkat çeken F-16 kararı! 4 ülke Ukrayna için harekete geçti
Rusya-Ukrayna arasında kriz devam ederken NATO'da alınan karar dikkat çekti. Buna göre ABD-Hollanda-Danimarka koalisyonu ve Norveç Ukrayna'ya F-16 desteği sağlayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak." şeklinde konuştu.
UKRAYNA F-16'LARI UÇURACAK
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD, Hollanda ve Danimarka'nın yer aldığı koalisyonun Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını sağlamak için yorulmadan çalıştığını belirterek, "F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak." dedi.
Austin, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu"nda konuştu.
PUTİN'E NATO MESAJI
NATO'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın liderliğinde büyüyüp güçlenmesinden ve Rusya'nın "oluşturduğu zorluklarla" başa çıkma biçiminden gurur duyduğunu belirten Austin, "NATO'da üye sayımız Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla 32'ye çıktı. Şunu iyi bilin, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in (Ukrayna'daki) savaşı NATO'nun genişlemesinin sonucu değildir, Putin'in savaşı NATO'nun genişlemesinin nedenidir." ifadelerini kullandı.
'PLANLARI UYGULAMAYA GEÇİRECEĞİZ'
Austin, NATO'nun kolektif savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Bu hafta iddialı bir gündemimiz var. İlk olarak Soğuk Savaş'tan bu yana en güçlü olan NATO planlarını uygulamaya geçireceğiz ve bu, herhangi bir yeni tehdide karşı caydırma ve savunma yeteneğimizi önemli ölçüde artıracak." diye konuştu.
'F-16 TRANSFERİNİ DUYURMAKTAN GURUR DUYAR'
NATO üyeleri arasında endüstriyel kapasiteyi ve askeri üretimi artırmak için çalışacaklarını ifade eden Austin, Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için askeri ve mali taahhütler üzerinde işbirliğini derinleştireceklerini kaydetti.
Austin, "Ülkelerden oluşan bir koalisyon Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlamak için yorulmadan çalışıyor ve bugün Başkan Biden, Hollanda ve Danimarka Başbakanlarıyla birlikte, bu uçakların transferini duyurmaktan gurur duyar. F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak." dedi.
ABD'nin NATO müttefikleriyle Hint-Pasifik'teki küresel ortaklarıyla bağlarını derinleştirmeye devam edeceğine de işaret eden Austin, Çin'in Ukrayna'da Rusya'ya destek vermesinden rahatsız olduklarını vurgulayarak, "Bu bize Avrupa-Atlantik güvenliği ile Hint-Pasifik güvenliği arasındaki derin ilişkileri hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Austin, ABD'nin müttefikleriyle güçlü ve güvende olduğunu belirterek, "NATO'yu zayıflatmaya yönelik herhangi bir girişim yalnızca Amerika'nın güvenliğini zayıflatır." şeklinde konuştu.
NORVEÇ 6 ADET F-16 HİBE EDECEK
Norveç, hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesi için Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edeceğini duyurdu. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, duyuruyu Başbakan Jonas Gahr Store yaptı.
Store, Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesinin Rusya'ya karşı yürüttüğü mücadelede hayati önem taşıdığını belirterek, Ukrayna'ya 6 F-16 savaş uçağı hibe etme kararı aldıklarını bildirdi.
KENDİ SAVUNMALARINA KATKI SAĞLAYACAK
Rusya'nın hava saldırılarının, Ukrayna halkında büyük acılara ve maddi hasara yol açtığını ifade eden Store, hibe edecekleri F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya kendini savunmasına katkı sağlayacağını kaydetti.
"UKRAYNA'NIN MÜCADELESİ, BİZİM DE MÜCADELEMİZDİR"
Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise Ukrayna'yı destekleye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Bu, sadece Ukrayna'nın özgürlüğünü korumak için değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi, demokrasiyi ve uluslararası hukuka saygıyı korumak için de verilen bir savaştır." ifadelerini kullandı. Açıklamada, Ukraynalı savaş pilotlarının eğitime destek vermeye devam edileceği aktarıldı.
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