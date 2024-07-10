NATO’dan dikkat çeken F-16 kararı! 4 ülke Ukrayna için harekete geçti

ABD'nin NATO müttefikleriyle Hint-Pasifik'teki küresel ortaklarıyla bağlarını derinleştirmeye devam edeceğine de işaret eden Austin, Çin'in Ukrayna'da Rusya'ya destek vermesinden rahatsız olduklarını vurgulayarak, "Bu bize Avrupa-Atlantik güvenliği ile Hint-Pasifik güvenliği arasındaki derin ilişkileri hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Austin, ABD'nin müttefikleriyle güçlü ve güvende olduğunu belirterek, "NATO'yu zayıflatmaya yönelik herhangi bir girişim yalnızca Amerika'nın güvenliğini zayıflatır." şeklinde konuştu.