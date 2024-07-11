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G7'de işgalci İsrail'e kınama!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 11.07.2024 18:48
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G7’de işgalci İsrail’e kınama!

G7 Dışişleri Bakanları, İsrail Maliye Bakanı (Bezalel) Smotrich'in Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınadı.

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