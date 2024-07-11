ABD Başkanı Joe Biden’a ’anket’ hezimeti! Yüzde 67’si çekilmesini istiyor

Ankete katılanların yüzde 85'i Biden'ın ikinci dönem başkanlık için "çok yaşlı" olduğunu söylerken, yüzde 67'si ise kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Aynı anket şirketinin bir yıl önce yaptığı benzer ankette ise Biden'ın başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünenlerin yüzde 68 seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.

Son ankette, Trump'ın yaşlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 60 çıkarken, bir yıl önceki ankette de bunun yüzde 44 olduğuna işaret edildi.