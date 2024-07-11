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Kanada'da şiddetli deprem!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 11.07.2024 19:00
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Kanada’da şiddetli deprem!

Kanada'da şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 6,4 şiddeti büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Kanada'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Kanada'nın Tofino bölgesinin yaklaşık 210 kilometre güneybatısında ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Deprem sonrası can ya da mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

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