11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Filipinler'de bir kişi kaçırdığı polis aracıyla yayaların arasına daldı: 3 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 14:03 Güncelleme: 11.07.2024 14:03
ABONE OL
Filipinler’de bir kişi kaçırdığı polis aracıyla yayaların arasına daldı: 3 ölü

Filipinlerde bir kişinin kaçırdığı polis aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör