Avrupa Birliği'nden toprak hırsızı İsrail'e sert tepki: Hukuka aykırı gasp...
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamı bitmek bilmezken dünya çapında sert tepkiler de gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgalci İsrail'in Batı Şeria'daki toprakları gasbettiğini belirterek uluslararası hukuka aykırı olan toprak gasbının kınanması gerektiğini ifade etti.
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Borrell, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Borrell, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötü olduğunu belirterek 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen 9 ayda insani durumun "dayanılmaz bir hal aldığını" dile getirdi.
"İSRAİL TOPRAKLARI GASBEDİYOR"
"Batı Şeria'da İsrail hükümeti toprakları gasbediyor." diyen Borrell, uluslararası hukuka aykırı olan bu toprak gasbının kınanması gerektiğini vurguladı.
Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin yönetiminin gelirlerine de el koyduğunu anımsatarak ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm çağrısını yineledi.
"UKRAYNA'NIN RUSYA'YA KARŞI GALİP GELMESİNİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"
Josep Borrell, "Ukrayna'yı desteklemenin savaşı uzatacağı ve Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelse bile barışın bir an önce gelmesi gerektiği" fikrine katılmadığını ifade ederek "Ukrayna'nın Rusya saldırganlığına karşı galip gelmesini sağlamak zorundayız. Bu ülkenin egemen bağımsızlığını kurtarmak ve özgür dünyanın güvenliğini sağlamak için Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz." dedi.
Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmelere ve işbirliklerine de önem verilmesi gerektiğini dile getiren Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü Çin, 'sınırsız dostluk' adı altında Rusya'yı destekliyor. Kuzey Kore, Rusya'nın en önemli hammadde tedarikçilerinden biri ve Hint Pasifik'te uluslararası hukuka, özellikle de deniz hukukuna, aykırı girişimler tüm bölgenin istikrarına tehdit oluşturuyor."
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