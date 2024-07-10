Yunanistan Erdoğan ile Miçotakis zirvesini bekliyor! Yunan başbakandan Türkiye mesajı

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre, iki lider arasında gerçekleştirilecek zirve arka planda günlerdir devam eden temasların ardından belli oldu.

Hem Başkan Erdoğan hem de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yoğun programı nedeni ile görüşmenin oturum arasında gerçekleştirilmesi ve 10-15 dakika sürmesi bekleniyor. Çünkü iki lider görüşmenin hemen ardından Başkan Biden'ın ittifak liderlerine vereceği akşam yemeğine katılacak.