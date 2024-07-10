Irak’ta DEAŞ lideri Bağdadi’nin eşi hakkında flaş karar!

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Bağdat'ta mahkeme, Irak Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltında bulunan Esma Muhammed'i "DEAŞ ile iş birliği yapmak" ve "Yezidi kadınlarını evinde hapsetmek, daha sonra Kuzey Irak'taki Sincar'dan DEAŞ teröristleri tarafından kaçırılmalarına yardım etmek" suçlamalarından idam cezasına çarptırdı.