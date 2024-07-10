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Irak'ta DEAŞ lideri Bağdadi'nin eşi hakkında flaş karar!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 10.07.2024 18:10
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Irak’ta DEAŞ lideri Bağdadi’nin eşi hakkında flaş karar!

Suriye'de 2019'da operasyonda öldürülen terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed hakkında Irak'ta mahkeme tarafından idam cezası verildi. Bir mahkeme yetkilisi ise söz konusu idam cezasının kesinleşip uygulanması için Irak Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Irak'ta mahkeme, Suriye'de ABD operasyonuyla öldürülen terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed'i idam cezasına çarptırdı.

Suriye'de 5 yıl önce ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed'in Irak'ta yargılandığı davada karar çıktı.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Bağdat'ta mahkeme, Irak Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltında bulunan Esma Muhammed'i "DEAŞ ile iş birliği yapmak" ve "Yezidi kadınlarını evinde hapsetmek, daha sonra Kuzey Irak'taki Sincar'dan DEAŞ teröristleri tarafından kaçırılmalarına yardım etmek" suçlamalarından idam cezasına çarptırdı.

UYGULAMA İÇİN ONAY GEREKİYOR

Reuters haber ajansına konuşan bir mahkeme yetkilisi, idam cezasının kesinleşip uygulanması için Irak Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim 2019'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD birlikleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölü olarak ele geçirildiğini ifade etmişti.

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