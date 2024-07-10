NATO ile ABD arasında ’Ukrayna’ diyalogu! Putin Batı’yı uyarmıştı: Girerse savaş çıkar!

Stoltenberg, Rusya'nın çocuk hastanesini hedef aldığını ve çok sayıda çocuğun öldüğünü belirterek, "Bu saldırılar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının vahşetini ortaya koyuyor ve neden Ukrayna'ya destek olmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

Stoltenberg ile Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ikilinin ortak savunmaya yapılacak yatırımları ve ittifakın kendini tehditlere karşı nasıl koruyacağını ele aldıkları kaydedildi.