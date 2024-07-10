NATO ile ABD arasında 'Ukrayna' diyalogu! Putin Batı'yı uyarmıştı: Girerse savaş çıkar!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmelerinde Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini ele aldı. NATO'nun gölgesinde ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi görüşme gerçekletirdi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği gerçekleşirse savaş çıkacağının sinyalini vermişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmelerinde Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini ele aldı.
Stoltenberg ve Blinken, NATO Zirvesi kapsamında Washington'da ikili görüşme yaptı.
Görüşme öncesinde basına açıklamada bulunan Stoltenberg, Rusya'nın son günlerdeki saldırılarına dikkati çekti.
Stoltenberg, Rusya'nın çocuk hastanesini hedef aldığını ve çok sayıda çocuğun öldüğünü belirterek, "Bu saldırılar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının vahşetini ortaya koyuyor ve neden Ukrayna'ya destek olmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.
Stoltenberg ile Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ikilinin ortak savunmaya yapılacak yatırımları ve ittifakın kendini tehditlere karşı nasıl koruyacağını ele aldıkları kaydedildi.
Açıklamada, Stoltenberg ve Blinken'ın yük paylaşımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı belirtildi.
İkilinin 11 Temmuz'da liderler düzeyinde toplanacak NATO-Ukrayna Konseyini de görüştüğü aktarılan açıklamada, burada Ukrayna'nın NATO üyeliği için "bir köprü kurulmasının" beklendiği ifade edildi.
PUTIN'DE HİNDİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
Modi konuşmasında dünyanın son 5 yıldır çeşitli sorunlarla mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Roketler ve füzeler sorunların çözümüne yardımcı olmayacak. Barışçıl diyaloğun gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Putin'le dün yaptığı görüşmede en yakın zamanda barış sağlanması konusunda fikir birliğine vardıklarını anlatan Modi, "Bu konuda her türlü yardıma hazırız. Sizi temin ederim ki Hindistan her zaman barıştan yana olmuştur. Sizi dinlediğimde iyimserlik duydum ve geleceğe dair umut vardı." ifadelerine yer verdi.
PUTIN NATO'YU UYARMIŞTI: UKRAYNA GİRERSE SAVAŞ ÇIKAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Rusya'nın güvenlik garantileri ve Ukrayna krizi" konularını 2 yıl önce Moskova'da görüşmüştü.
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