ABD Başkanı Biden’dan Ukrayna’ya yardım mesajı: Yeni askeri destek sağlanacak

"NATO HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ"

Ukrayna savaşından önce Putin'in NATO'nun dağılacağını düşündüğünü belirten Biden, "Bugün NATO tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü" dedi. Ukrayna'nın bağımsızlığını koruyacağına dair inancını vurgulayan Biden, "Bu anlamsız savaş başladığında Ukrayna özgür bir ülkeydi. Bugün hala özgür bir ülke ve savaş sonunda Ukrayna özgür ve bağımsız bir ülke olarak kalmaya devam edecek" şeklinde konuştu. Biden, "Rusya galip gelemeyecek. Ukrayna kazanacak" dedi.

UKRAYNA'YA TARİHİ DESTEK

Ukrayna'ya yeni bir askeri destek paketi sağlayacaklarını açıklayan Biden, "Bugün Ukrayna'ya hava savunması için tarihi önemde bir destek sağlayacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak" şeklinde konuştu. Biden, Ukrayna'nın bu sayede şehirlerini Rus füzelerine karşı koruyabileceğini vurguladı.