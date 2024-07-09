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Rusya'da muhalif Navalny'nin eşi hakkında flaş hamle!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 09.07.2024 23:53
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Rusya’da muhalif Navalny’nin eşi hakkında flaş hamle!

Rusya'da 16 Şubat'ta cezaevinde hayatını kaybeden tutuklu muhalif Navalny’nin eşi hakkında bir mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya hakkında tutuklama emri çıkardı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Basmannıy Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Navalnaya aleyhine açılan davanın görüldüğü duyuruldu.

Soruşturma kapsamında Navalnaya'nın aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğine hükmeden mahkeme, Navalnaya hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi.

MUHALİF İSME HAPİZ CEZASI

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

NAVALNY NEDEN CEZA ALDI?

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalny'nin 16 Şubat'ta cezaevinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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