Fed Başkanı Jerome Powell’dan ’faiz indirimi’ açıklaması!

"KISITLAYICI PARA POLİTİKASI ENFLASYON ÜZERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ BASKI OLUŞTURMAYA YARDIMCI OLDU"

Geçen yıl temmuz ayından beri politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttuklarını dile getiren Powell, kısıtlayıcı para politikasının, talep ve arz koşullarını daha iyi dengeye getirmeye ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olmayacağını belirttiklerini anımsatarak, "Bu yılın ilk çeyreğine ait veriler daha fazla güveni desteklemiyordu. Ancak en son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir." diye konuştu.