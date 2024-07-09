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Fransa ve İsrail arasında "diplomatik bomba"! Macron Netanyahu'ya sert çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 09.07.2024 21:48 Güncelleme: 09.07.2024 22:01
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Fransa ve İsrail arasında diplomatik bomba! Macron Netanyahu’ya sert çıktı

Fransa'da seçim yarışı sona erdi ve aşırı sağ beklenen zaferi elde edemedi. Seçim sürecinde İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransa'daki yarışa ilişkin açıklamaları ülke gündemine bomba gibi düştü. İsrailli Bakanın söyledikleri Macron yönetimini rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Macron, durumu Netanyahu'ya bildirdi. İşte detaylar...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransa'daki seçimlere ilişkin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilettiği bildirildi.

"BU FRANSA İÇİŞLERİ KARIŞMAK DEMEK"

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, Chikli'nin Fransa seçimlerine ilişkin açıklamalarının "kabul edilmez olduğunu" ve bunun Fransa'nın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini dile getirdi.

'DİPLOMATİK BOMBA'

Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Chikli'nin demeci hakkında "diplomatik bir bomba" yorumu yaparken, bir başka yetkilisi ise İsrailli Bakanın Paris ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirtti.

İSRAİLLİ BAKAN NE DEMİŞTİ?

Fransa'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimlerden bir gün önce İsrail basınına konuşan Chikli, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e desteğini açıklamıştı.

Chikli, Le Pen'in Fransa'nın cumhurbaşkanı olmasının İsrail için iyi olacağı yorumunda bulunmuştu.

İsrailli Bakan, dün İsrail ordu radyosuna verdiği röportajda ise Macron'a yüklenerek Fransa'daki seçimlerden bir gün önce yaptığı değerlendirmelerinin arkasında olduğunu söylemişti.

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