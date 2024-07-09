Fransa ve İsrail arasında "diplomatik bomba"! Macron Netanyahu'ya sert çıktı
Fransa'da seçim yarışı sona erdi ve aşırı sağ beklenen zaferi elde edemedi. Seçim sürecinde İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransa'daki yarışa ilişkin açıklamaları ülke gündemine bomba gibi düştü. İsrailli Bakanın söyledikleri Macron yönetimini rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Macron, durumu Netanyahu'ya bildirdi. İşte detaylar...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransa'daki seçimlere ilişkin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilettiği bildirildi.
"BU FRANSA İÇİŞLERİ KARIŞMAK DEMEK"
İsrail basınında çıkan haberlere göre, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, Chikli'nin Fransa seçimlerine ilişkin açıklamalarının "kabul edilmez olduğunu" ve bunun Fransa'nın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini dile getirdi.
'DİPLOMATİK BOMBA'
Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Chikli'nin demeci hakkında "diplomatik bir bomba" yorumu yaparken, bir başka yetkilisi ise İsrailli Bakanın Paris ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirtti.
İSRAİLLİ BAKAN NE DEMİŞTİ?
Fransa'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimlerden bir gün önce İsrail basınına konuşan Chikli, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e desteğini açıklamıştı.
Chikli, Le Pen'in Fransa'nın cumhurbaşkanı olmasının İsrail için iyi olacağı yorumunda bulunmuştu.
İsrailli Bakan, dün İsrail ordu radyosuna verdiği röportajda ise Macron'a yüklenerek Fransa'daki seçimlerden bir gün önce yaptığı değerlendirmelerinin arkasında olduğunu söylemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...
- Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte MEB'den eylül takvimi...
- Ayak nasırı tarihe karışacak: Tek yapmanız gereken...
- Son dakika: Muğla, Aydın, Antalya, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Temmuz 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi
- İshal ve krampla başlıyor: Tüm Türkiye'yi bu salgın sardı! Bir anlık dikkatsizlik...
- Yeni Tadic’i Galatasaray alıyor! Fenerbahçe’ye sürpriz çalım
- Bardaktaki Kokuya Son! Bulaşık Makinesi Temizliği İçin Muhteşem Yöntem
- İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI 2024 | 10 ilde 11 farklı branşta KPSS'siz başvuru ekranı açıldı: İşte il il branşlar ve şartlar...
- Emeklinin taban maaşına %38 ayarı! SSK, BAĞ-KUR'luya 13.800 TL'lik kök ödeme piyangosu vurdu! 8.500, 8.750, 9.000, 10.000 TL alana...
- KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Önlisans geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar?
- Süper Lig heyecanı! Yeni sezonun fikstür tarihi ve yeri belli oldu
- İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı