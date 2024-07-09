Fransa ve İsrail arasında "diplomatik bomba"! Macron Netanyahu'ya sert çıktı

'DİPLOMATİK BOMBA'

Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Chikli'nin demeci hakkında "diplomatik bir bomba" yorumu yaparken, bir başka yetkilisi ise İsrailli Bakanın Paris ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirtti.

İSRAİLLİ BAKAN NE DEMİŞTİ?

Fransa'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimlerden bir gün önce İsrail basınına konuşan Chikli, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e desteğini açıklamıştı.