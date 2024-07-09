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Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelişme! Doha'da devam edecek | Yetkililerden ümitlendiren açıklama

ahaber.com.tr AA
Giriş: 09.07.2024 21:01 Güncelleme: 09.07.2024 21:16
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Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelişme! Doha’da devam edecek | Yetkililerden ümitlendiren açıklama

İşgal ülkesi İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken Hamas ve İsrail arasında bölgede ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler için çalışmalar sürüyor. Doha'da devam edecek olan müzakere görüşmelerine ilişkin Yetkililer Kahire'deki görüşmelerde "ilerleme kaydedildiğini" belirtti. İşte detaylar...

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin dolaylı müzakereler, Doha'da devam edecek. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası için Kahire'deki görüşmelerini tamamlayarak İsrail'e döndü.

Ayrıca Bar, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'nin Direktörü William Burns ve Mısırlı yetkililerin katıldığı görüşmelerde, Gazze-Mısır sınırına "yer altına da uzanan bir sınır güvenlik duvarı örülmesi" konusunu görüştü.

"GÖRÜŞMELERDE İLERLEME VAR"

Yetkililer Kahire'deki görüşmelerde "ilerleme kaydedildiğini" aktarmasına rağmen "iyimser olmak için henüz erken olduğunu, müzakerelerin haftalarca sürebileceğini" belirtti.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea ve Bar'ın yarın dolaylı müzakereler için ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Doha'ya gitmesi planlanıyor. Doha'daki görüşmelere ev sahibi Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, CIA Direktörü Burns'ün ve Hamaslı yetkililerin katılması bekleniyor.

KATİL NETANYAHU'NUN TUTUMU HALA BELLİ DEĞİL

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler yükselmişti. Hamas heyeti geçen hafta masadaki ateşkes taslağına yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

İsrail güvenlik otoriteleri Hamas ile anlaşmaya "ilk defa bu kadar yaklaşıldığını", Mossad kaynakları "karşılıklı esir takası anlaşması için altın bir fırsat bulunduğunu" belirtmişti.

ORDU KATİL BİBİ'Yİ SUÇLADI

Netanyahu, 7 Temmuz'da taraflar arasında ateşkes ve esir takası müzakerelerinde en ihtilaflı konu kabul edilen "İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkında" ısrarcı olacağını açıklamıştı. Herhangi bir ateşkes anlaşmasının Gazze'deki Hamas savaşçılarının "kuzeye dönmesinin" engellenmesi gerektiğini aktaran Netanyahu, İsrail'in savaşın hedeflerine bağlı olduğunu yinelemişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra Gazze şehrindeki birden fazla noktaya şiddetli kara saldırıları başlatmış, Filistinli can kayıpları hızla artmıştı. Hamas, Başbakan Netanyahu'yu suçlayarak saldırıların görüşmeleri "sıfır noktasına getirdiği" uyarısını arabuluculara iletmişti.

7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

38 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ ALIKONULDU

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti.

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