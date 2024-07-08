Fransa toprak hırsızı İsrail'i kınadı!
Fransa, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’da gasbettiği Filistin topraklarında bulunan yerleri genişletme kararını kınadı.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında bulunan 5 yeni noktanın yasallaştırılması kararına tepki gösterildi.
İsrail makamlarının 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 binden fazla yeni konut inşa etme planını onayladığı ve 2 bin 300 hektardan fazla araziye el koyduğu hatırlatılan açıklamada, bu genişletme kararının bölgedeki barış ve istikrar açısından ciddi sonuçlara neden olabileceği belirtildi.
Açıklamada, "Fransa, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında son dönemde aldığı yerleşim kararlarını, özellikle de İsrail'in 5 yeni yerleşim birimini resmen tanımasını, Batı Şeria'daki bazı yerleşim yerlerinde 5 binden fazla ek konut inşa etme planını onaylamasını ve İsrail hükümetinin Ürdün Vadisinde 1200 hektarlık araziye el koymasını şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.
İsrail'in Filistin topraklarındaki sömürgeleştirme hareketinin uluslararası hukukun ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, izlenen bu politikanın "bölgedeki gerilimi körüklediği" belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.
Siyonist kabinesi, 28 Haziran'da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak noktanın yasallaştırılmasını onaylamıştı.
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