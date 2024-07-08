Fransa toprak hırsızı İsrail’i kınadı!

İsrail makamlarının 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 binden fazla yeni konut inşa etme planını onayladığı ve 2 bin 300 hektardan fazla araziye el koyduğu hatırlatılan açıklamada, bu genişletme kararının bölgedeki barış ve istikrar açısından ciddi sonuçlara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Fransa, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında son dönemde aldığı yerleşim kararlarını, özellikle de İsrail'in 5 yeni yerleşim birimini resmen tanımasını, Batı Şeria'daki bazı yerleşim yerlerinde 5 binden fazla ek konut inşa etme planını onaylamasını ve İsrail hükümetinin Ürdün Vadisinde 1200 hektarlık araziye el koymasını şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.