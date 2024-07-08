'Adaylıktan çekil' çağrılarına Biden'dan yanıt! "Tartışmaları bitirmenin zamanı geldi" diyerek duyurdu

Mektupta, sağlığı ile ilgili tartışmaları ve adaylıktan çekilme çağrılarını reddeden Biden, "Basında ve başka yerlerdeki tüm spekülasyonlara rağmen, bu yarışta kalmaya, bu yarışı sonuna kadar götürmeye ve Donald Trump'ı yenmeye kararlı olduğumu bilmenizi isterim." ifadelerine yer verdi.