Gazze’de ateşkes olacak mı? ABD’li heyet Mısır’da

'MISIRLI HEYET YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR'

"ABD heyeti, Gazze'de ateşkes için gerçekleşecek yeni müzakereler öncesinde Mısır güvenlik heyetiyle bir araya gelecek." ifadeleri kullanılan haberde, Mısırlı heyetin de Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanması için yoğun çabalar sarf ettiği kaydedildi.