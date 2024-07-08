Gazze'de ateşkes olacak mı? ABD'li heyet Mısır'da
7 Ekim'den bu yana işgalciler tarafından Gazze'de katliamlar düzenleniyor ve bu saldırılar durmaksızın sürüyor. Masumların siyonistler tarafından katledildiği bu saldırılara ilişkin ateşkes müzakereleri yapılacak. Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a ulaştığı öğrenildi.
Gazze'de işgal ordusu korkunç saldırılarını sürdürürken atşekes müzakereleri için adımlar atıldı. Bölgede ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a ulaştığı bildirildi.
ABD'Lİ HEYET ATEŞKES İÇİN MISIR'DA
Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Burns başkanlığındaki ABD heyetinin Gazze'de ateşkes müzakereleri için Kahire'ye geldiği belirtildi.
'MISIRLI HEYET YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR'
"ABD heyeti, Gazze'de ateşkes için gerçekleşecek yeni müzakereler öncesinde Mısır güvenlik heyetiyle bir araya gelecek." ifadeleri kullanılan haberde, Mısırlı heyetin de Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanması için yoğun çabalar sarf ettiği kaydedildi.
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere bugün Mısır'a gitmişti.
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