Biden'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray'dan o iddialara flaş açıklama
ABD'de Kasım ayındaki seçim öncesi Joe Biden'ın adaylık tartışmaları sürerken sağlık durumuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddialar ABD medyasında hız yayıldı. Konuya ilişkin iddialara ise Beyaz Saray'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Beyaz Saray, ABD basınında Parkinson konusunda uzman bir doktorun 8 kez Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğine dair çıkan haberlerin ardından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.
O İDDİALARA YALANLAMA
ABD'de Başkan Joe Biden'ın Parkinson hastalığı uzmanı Nörolog Dr. Kevin Cannard'ın Beyaz Saray'ı 8 ayda 8 kez ziyaret ettiği iddiaları ABD medyasında hızla yayıldı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Parkinson tedavisi gördüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında Cannard'ın ziyaretini doğrulamayı reddederek, herkesin mahremiyetine saygı göstermek istediğini söyledi.
Jean-Pierre, Biden'ın yıllık fiziksel muayeneleriyle bağlantılı olarak üç kez bir nöroloğa göründüğünü ifade ederek, Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı.
BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU ENDİŞELENDİRİYOR
Biden'ın başkan adayı Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasındaki performansından bu yana açıklanmayan bir hastalıktan muzdarip olabileceğine dair endişeler arttı.
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