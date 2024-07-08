Gazze’de ateşkes olacak mı? Hamas’tan açıklama: Saldırıları durdurmak adına anlaşmaya çalışıyoruz

Hamas, arabulucuları "Netanyahu'nun oyunlarına ve suçlarına son vermek için müdahale etmeye" çağırırken, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere "yasal ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri ve soykırım suçunun durdurulması için baskı yapmaları" çağrısında bulundu.