İsrail halkı ayaklandı: İsyan bayrağı çekildi "Netanyahu istifa" sesleri yankılanıyor!
İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve katil Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü. Binlerce kişi Tel Aviv'de ellerinde pankartlarla ateş yakıp sloganlar atarak tepkilerini dile getiriyor.
İsrail'de, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yapılan, Netanyahu hükümetine karşı protestolar devam ediyor.
PROTESTOLAR BÜYÜYOR
On binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.
İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, katil Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.
İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve katil başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü.
İNSANLIK DIŞI KATLİAM!
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 153 Filistinli öldü, 87 bin 828 kişi yaralandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı
- TRT sinyal yok hatası çözümü | TRT 1 EURO 2024 şifresiz frekans bilgileri neler? TRT 1 neden açılmıyor?
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır
- Temassız kartlarda yeni dönem: Ödeme işlemi bundan böyle...
- Osmanlı'daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...
- Emekliye maaş+ek ödeme zammı! SSK, BAĞ-KUR'luya A'dan Z'ye hesaplama: %5-4 daha fazla...
- iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?
- Dünyanın en ölümcül tokadı: Osmanlı Tokadı ortaya bakın nasıl çıktı
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
- Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş
- İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle
- YKS sonuç tarihi netleşti! 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi