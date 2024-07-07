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İsrail halkı ayaklandı: İsyan bayrağı çekildi "Netanyahu istifa" sesleri yankılanıyor!

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 23:52 Güncelleme: 07.07.2024 23:56
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İsrail halkı ayaklandı: İsyan bayrağı çekildi Netanyahu istifa sesleri yankılanıyor!

İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve katil Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü. Binlerce kişi Tel Aviv'de ellerinde pankartlarla ateş yakıp sloganlar atarak tepkilerini dile getiriyor.

İsrail'de, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yapılan, Netanyahu hükümetine karşı protestolar devam ediyor.

PROTESTOLAR BÜYÜYOR

On binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, katil Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve katil başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü.

İNSANLIK DIŞI KATLİAM!

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 153 Filistinli öldü, 87 bin 828 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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