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İngiltere'de yeni hükümet Gazze'de nasıl bir tutum sergileyecek?

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 07.07.2024 00:27 Güncelleme: 07.07.2024 00:34
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İngiltere’de yeni hükümet Gazze’de nasıl bir tutum sergileyecek?

İngiltere'de iktidarın değişmesi ile beraber yeni hükümetin Gazze konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Bu konuya ilişkin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy önemli açıklamalarda bulunarak , “Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı” dedi ve ateşkesi sağlamak için tüm diplomatik çabaları kullanacağını söyledi.

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy Almanya'da yaptığı açıklamada, "Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı" dedi.

YENİ BAKANDAN GAZZE KONUSUNDA NET MESAJ

İngiltere'de yeni hükümet kurulurken, Gazze Şeridi'nde nasıl bir tutum sergileyecekleri de merak konusu oldu. Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Almanya'da yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

'ATEŞKES İÇİN TÜM ÇABALARI KULLANACAĞIM'

Lammy "İsrail ve Gazze konusunda dengeli bir konuma dönmek istiyorum. Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı ve ben de ateşkesi sağlamak için tüm diplomatik çabaları kullanacağım" dedi.

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