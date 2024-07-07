İngiltere’de yeni hükümet Gazze’de nasıl bir tutum sergileyecek?

'ATEŞKES İÇİN TÜM ÇABALARI KULLANACAĞIM'

Lammy "İsrail ve Gazze konusunda dengeli bir konuma dönmek istiyorum. Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı ve ben de ateşkesi sağlamak için tüm diplomatik çabaları kullanacağım" dedi.