Ukrayna'yı şoka sokan trafik kazası! Nasıl gerçekleştiği bilinmiyor! 14 kişi öldü
Ukrayna'da Rivne yakınlarında bir kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazanın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken, kaza sonucu kamyonun motor bölümünde yangın çıktı. İki aracın da adeta hurdaya döndüğü kazada 14 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın batısındaki Rivne kenti yakınlarında kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, kazanın nasıl gerçekleştiğinin henüz tespit edilemediğini, kaza sonucu kamyonun motor bölümünde yangın çıktığını duyurdu.
Kazada, aralarında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi. Servisten paylaşılan fotoğraflarda, hem kamyonun hem de minibüsün ağır hasar aldığı görüldü.
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