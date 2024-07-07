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Akdeniz'de göçmen teknesi battı! 44'ü kurtarıldı, 3'ü kayıp

AA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 14:48
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Akdeniz’de göçmen teknesi battı! 44’ü kurtarıldı, 3’ü kayıp

Afrika'dan Avrupa'ya kaçak yolla geçmeye çalışan göçmenlere ait tekne Akdeniz'de battı. Olayda 44 göçmen kurtarılırken, 3 göçmenin ise kayıp olduğu bildirildi.

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