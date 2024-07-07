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Kassam Tugayları katillere geçit vermiyor! İsrail ordusundan bir subay öldürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 07.07.2024 22:04
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Kassam Tugayları katillere geçit vermiyor! İsrail ordusundan bir subay öldürüldü

Terör devleti İsrail'in katil ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda binbaşı rütbesinde bir subayın öldüğünü duyurdu.

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