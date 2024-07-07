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Gazze'deki İsrail katliamı bitmek bilmiyor! Katiller bir kez daha saldırdı: Onlarca kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 07.07.2024 23:00
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Gazze’deki İsrail katliamı bitmek bilmiyor! Katiller bir kez daha saldırdı: Onlarca kişi öldü

Terör devleti İsrail'in, Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı, binlerce ailenin de yerinden olduğu belirtildi.

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