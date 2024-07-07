Katil Netanyahu’dan skandal ’ateşkes’ açıklaması: Saldırı hakkımız güvence altında olmalı!

İŞGALCİ İSRAİL, GAZZE'YE SALDIRILARA DEVAM ETMEKTE ISRARCI

İsrail, ateşkes ve karşılıklı esir takasının gerçekleşmesinin ardından Gazze'ye saldırılarına devam etmekte ısrar ediyor. Buna karşın, Hamas, bir anlaşma sağlanması halinde bunun kalıcı bir ateşkese dönüşmesi için arabuluculardan güvence talep ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı siyasilerin, Gazze'ye saldırıların durması halinde, başbakanı, hükümeti devirmekle tehdit ettiği biliniyor.