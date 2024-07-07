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İtalya'daki Etna Yanardağı hareketlendi! Lav ve kül püskürtmeye devam ediyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 15:38 Güncelleme: 07.07.2024 15:44
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İtalya’daki Etna Yanardağı hareketlendi! Lav ve kül püskürtmeye devam ediyor...

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. 4-5 Temmuz'da volkanik patlamaların arttığı Etna'da sakin geçen dünün ardından bugün sabaha karşı yeniden kül ve lav püskürtme faaliyetleri gözlendi.

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