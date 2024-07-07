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İran'da yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan! İran Anayasayı Koruyucular Konseyi teyit etti...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 15:43 Güncelleme: 07.07.2024 15:47
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İran’da yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan! İran Anayasayı Koruyucular Konseyi teyit etti...

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Mesud Pezeşkiyan'ın seçildiği 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunun geçerliliğini teyit etti.

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