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İran'a ait Sehend gemisi su alarak yan yattı

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 16:48
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İran’a ait Sehend gemisi su alarak yan yattı

İran donanmasına ait "Sehend" adlı savaş gemisi, ülkenin güneyindeki Bender Abbas limanında onarım esnasında su alarak yan yattı. İşte detaylar...

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