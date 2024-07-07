A Haber İsrail-Ürdün sınırında! Doha’dan ateşkes çıkacak mı?

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hakkında da oldukça önemli ifadeler kullandı. Yapmış olduğu ifadede, "Bütün mesele Netanyahu'nun tavırları… İsrail bu vahşeti, caniliği daha fazla sürdürmemeli. İsrail bu katliamları devam ettirmek noktasında direnmeyi bırakmalı ve saldırıları sonlandırmalıdır." dedi.

Bu noktada da yoğun bir askeri hareket var. Özellikle İsrail'in hava gücü burada konuşlanmış durumda.