A Haber İsrail-Ürdün sınırında! Doha'dan ateşkes çıkacak mı?
Gazze'deki insanlık dışı İsrail katliamı bitmek bilmezken, bunun gölgesinde ateşkes görüşmeleri de devam ediyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, İsrail-Ürdün sınırından canlı yayında bölgede yaşanan son gelişmeleri ve gündemdeki sıcak konulara ilişkin detayları paylaştı.
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu İsrail-Ürdün sınırından canlı yayında yaşanan son gelişmeleri aktardı.
İşte açıklamalarında yer alan satır başları:
Bugün İsrail-Ürdün sınırına geldik. İsrail savaş uçaklarının yoğun bir şekilde manevralar gerçekleştirmiş olduğu bir noktadayız. Burası oldukça açık bir alan, İsrail burada savaş uçakları ile birlikte Gazze'ye saldırılarını gerçekleştiriyor.
GAZZE ATEŞKES OLACAK MI?
Mossad ve CIA başkanı Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Orada bu müzakere sürecini yürütmeye çalışıyor ve bu müzakerelerde her an olumlu bir sonuç çıkabilir.
Bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Gazze konusunda 2-3 gündür ciddi manada olumlu gelişmeler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
"Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören olumlu adımlar atıldı. Artık ateşkes için 'anbean olabilir' diyorlar." demişti.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hakkında da oldukça önemli ifadeler kullandı. Yapmış olduğu ifadede, "Bütün mesele Netanyahu'nun tavırları… İsrail bu vahşeti, caniliği daha fazla sürdürmemeli. İsrail bu katliamları devam ettirmek noktasında direnmeyi bırakmalı ve saldırıları sonlandırmalıdır." dedi.
Bu noktada da yoğun bir askeri hareket var. Özellikle İsrail'in hava gücü burada konuşlanmış durumda.
Sabah saatlerine kuzeyde Lübnan Hizbullah'ının saldırıları vardı. Özellikle Golan Tepeleri'nin bulunmuş olduğu noktaya yoğun atışlar gerçekleştirildi. Takribi 50'ye yakın saldırı yapıldı. Tabii ki onlarda ateşkesin bir an önce gelmesi gerektiğini yoksa saldırıların devam edeceğini dile getiriyorlar.
Özellikle İsrail'de de halkın büyük bir çoğunluğunda savaşın uzamasının Netanyahu'nun şahsi fikirleri yüzünden olduğu yönünde genel bir kanı var. Bu kanı nedeniyle de zaten savunma bakanı ile arasının bozuk olduğunu biliyoruz.
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