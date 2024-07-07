Fransa'da 1986'dan bu yana bir ilk! Kanak bir aday milletvekili seçildi
Fransa'da ikinci turu bugün yapılan erken seçimde, henüz kesinleşmeyen ilk sonuçlar denizaşırı kolonilerden gelirken, Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Emmanuel Tjibaou 1989'dan bu yana milletvekili seçilen ilk Kanak oldu. Öte yandan Tjibaou, sonuçların ardından yerel basına yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin sandığa gitmesinden dolayı iyi anlamda şaşırdığını dile getirerek, "Bu bir yardım çağrısı, umut çığlığı." dedi.
Yeni Kaledonya'da Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, Yeni Kaledonya'nın ikinci seçim bölgesinden bağımsızlık yanlısı Tjibaou, oyların yüzde 57,44'ünü alarak seçimin ikinci turunda milletvekili seçildi.
Tjibaou'nun milletvekilliği kesinleşirse, 1986'dan bu yana ilk kez Ada'nın yerli halkı Kanaklardan bir isim Fransız Meclisinde görev alacak.
Bu seçim bölgesinde seçime katılım oranı yüzde 70'i geçti.
"BU BİR YARDIM ÇAĞRISI..."
Tjibaou, sonuçların ardından yerel basına yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin sandığa gitmesinden dolayı iyi anlamda şaşırdığını dile getirerek, "Bu bir yardım çağrısı, umut çığlığı." dedi.
48 yaşındaki Emmanuel Tjiabou, Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığı için mücadele etmiş olan ve 1989'da öldürülen Jean-Marie Tjibaou'nun oğlu.
Fransız yönetiminin, Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirmek için hazırladığı anayasal reformun Ulusal Meclisteki raportörü Nicolas Metzdorf, Yeni Kaledonya'nın birinci seçim bölgesinde milletvekilli seçildi.
Metzdorf, sandığa giden seçmenlerin yüzde 52,41'inin oyunu toplarken, yüzde 47,59 alan rakibi Omayra Naisseline'i geride bıraktı.
FRANSA'NIN ERKEN SEÇİME GİDİŞİ
Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.
Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.
Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'nın hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.
Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.
Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.
Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.
Seçimin ilk turunda 76 milletvekili seçilirken, bunların 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları olmuştu.
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