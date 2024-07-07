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ABD’de partiye silahlı saldırı: 2 ölü 19 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 07.07.2024 20:13
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ABD’de partiye silahlı saldırı: 2 ölü 19 yaralı

ABD’nin Michigan eyaletinde bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

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