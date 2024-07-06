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Yeni İngiltere Başbakanı Starmer, görevdeki ilk gününde dünya liderleriyle görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 06:01
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Yeni İngiltere Başbakanı Starmer, görevdeki ilk gününde dünya liderleriyle görüştü

İngiltere'de yeni Başbakan Keir Starmer, görevdeki ilk gününde dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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