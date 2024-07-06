Biden Trump’ın bağırmasının dikkatini dağıttığını savundu

"BEN PUTİN'İ İNDİREN ADAMIM"

Anketlerde geride olmasına ilişkin ise Biden, "Ben anketlere inanmıyorum." dedi.

Biden, kimsenin kendisinden başkan olmak için daha kalifiye olmadığını savunarak, "Trump'ı yenmek için en kalifiye kişi benim." ifadelerini kullandı.

Kendisini 4 yıl daha başkan olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya çok net ifadelerle cevap vermeyen Biden, NATO'yu bir araya getireceğine işaret ederek, "Ben Putin'i indiren adamım." dedi.