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Rusya'dan flaş Türkiye kararı! İade ettiler

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.07.2024 21:47
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Rusya’dan flaş Türkiye kararı! İade ettiler

INTERPOL'ün dolandırıcılık suçundan aradığı Levent Aslan Aksoy Rusya tarafından Türkiye’ye iade edildi. Konuya ilişkin Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk açıklamada bulundu.

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