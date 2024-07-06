Kolombiya'dan, Darien Boşluğu'nun girişlerinin kapatılmasının "tehlikelere yol açacağı" uyarısı
Kolombiya, Panama'nın düzensiz göçmen akışını engellemek için Darien Boşluğu'ndan geçen bazı giriş noktalarını kapatmasına ilişkin "tehlikelere yol açacağı" uyarısında bulundu.
Kolombiya Ombudsmanlığınca yapılan açıklamada, Panama'nın bu kararının düzensiz göçmenlerin "haklarını etkileyeceği" belirtildi.
Açıklamada, "sığınma hakkı olan ve korunmaya ihtiyaç duyan bu kişilere barınma, temel hizmetlere erişim ve geri gönderilmeme güvencesi" sağlanması gerektiği ifade edildi.
Panama'nın Darien Boşluğu'ndan geçen 3 giriş noktasını kapatmasının "tehlikelere yol açacağı" uyarısında bulunulan açıklamada, kararın ülkede düzensiz göçmenlerin yığılmasına yol açacağından ötürü endişe duyulduğu kaydedildi.
Panama hükümeti, 4 Temmuz'da düzensiz göçmen akışını engellemek amacıyla Darien Boşluğu'ndan geçen 3 giriş noktasını kapattığını duyurmuştu.
Panama'nın yeni Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, 2 Temmuz'daki yemin töreninde yaptığı açıklamada, "Ülkemize yasa dışı yollardan girilmesine müsaade etmeyeceğiz." demişti.
DARİEN BOŞLUĞU
Orman, bataklık ve dağlarla kaplı doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah olarak biliniyor.
Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.
Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.
Geçen yıl 120 bini çocuk 520 binden fazla düzensiz göçmen, Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneybatısındaki Kolombiya sınırında bulunan 266 kilometrelik Darien Boşluğu'nu önce Meksika'ya oradan da ABD'ye ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanmıştı.
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