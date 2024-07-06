06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail 274 gündür soykırım yapıyor! Gazze'de can kaybı 38 bin 98'e çıktı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 11:53
ABONE OL
Katil İsrail 274 gündür soykırım yapıyor! Gazze’de can kaybı 38 bin 98’e çıktı

7 Ekim tarihinde Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak soykırım yapan katil İsrail kana doymuyor. Terör ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 87 artarak 38 bin 98'e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör