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İspanya'nın ünlü festivali San Fermin başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 14:59
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İspanya’nın ünlü festivali San Fermin başladı

İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde, insanların boğalarla birlikte sokakta koşmalarıyla ünlü San Fermin Festivali başladı.

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