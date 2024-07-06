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İsrail ordusu, Gazze'de emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 15:01
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İsrail ordusu, Gazze’de emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü, bazılarını da yaraladı.

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