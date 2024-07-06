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Esad'ın başdanışmanının sır ölümü! Kaza mı suikast mi?

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 18:15 Güncelleme: 06.07.2024 18:30
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Esad’ın başdanışmanının sır ölümü! Kaza mı suikast mi?

Türkiye ve Suriye arasında normalleşme adımları atılırken Suriye Devlet Başkanı Esad'ın başdanışmanı hayatını kaybetti. Otoyolda kaza geçiren başdanışman Luna eş-Şibil kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Esad yönetimini sarsan bu ölüme ilişkin akıllara "Suikast mi yoksa gerçekten kaza mı?" soruları geldi. Öte yandan Şibil'in eşinin İran tarafından tutuklanması da şüpheli ölümde 'İran parmağı mı var?' sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

Suriye ve Türkiye normalleşme sürecine girdi ve bu süreçte adımlar atılmaya devam ederken yaşanan şüpheli bir ölüm suikast iddialarını kuvvetlendirdi.

TÜRKİYE-SURİYE NORMALLEŞME DÖNEMİNDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normalleşme dönemine girdiği bu süreçte, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın danışmanı Şibil'in bu görüşmelerde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyordu.

Şibil'in kazada aracının yoldan çıkarak savrulması sonucu ağır yaralandığı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

ARAÇTA ŞÜPHELİ CİSİM

Kazanın gizemini koruduğu ve zırhlı bir aracın Şibil'in aracına arkadan çarparak yolun ortasına ittiği yönünde haberler de yerel medyada yer aldı. Ayrıca, çarpan aracın ön kısmında metal bir parça bulunduğu ve bu sebeple Şibil'in ciddi bir beyin kanaması geçirmesine neden olduğu iddia edildi.

SIR ÖLÜMDE İRAN PARMAĞI MI VAR?

Öte yandan, Şibil'in general olan eşinin, İran destekli Haşdi Şabi militanları tarafından Esad'ın Şam'daki sarayında gerçekleştirilen özel bir operasyonla tutuklandığı bilgisi de paylaşıldı.

LUNA EŞ-ŞİBİL KİMDİR?

1975 yılında Suriye'nin Süveyda kentinde doğan Şibil, 2003-2010 yılları arasında Katar'ın Al Jazeera televizyonunda çalıştı.

Dürzi bir aileden gelen Şibil, 2020'den bu yana Suriye Cumhurbaşkanlığı Siyasi ve İletişim Ofisi'nde Esad'ın "Özel Medya Danışmanı" olarak çalışıyordu.

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