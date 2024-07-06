Esad’ın başdanışmanının sır ölümü! Kaza mı suikast mi?

Şibil'in kazada aracının yoldan çıkarak savrulması sonucu ağır yaralandığı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

ARAÇTA ŞÜPHELİ CİSİM

Kazanın gizemini koruduğu ve zırhlı bir aracın Şibil'in aracına arkadan çarparak yolun ortasına ittiği yönünde haberler de yerel medyada yer aldı. Ayrıca, çarpan aracın ön kısmında metal bir parça bulunduğu ve bu sebeple Şibil'in ciddi bir beyin kanaması geçirmesine neden olduğu iddia edildi.