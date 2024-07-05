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İşgalci İsrail ile Almanya arasında kanlı iş birliği! Başkan Erdoğan'ın sözleri akıllara geldi: Biz Holokost cenderesinden geçmedik...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 00:43 Güncelleme: 05.07.2024 00:51
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İşgalci İsrail ile Almanya arasında kanlı iş birliği! Başkan Erdoğan’ın sözleri akıllara geldi: Biz Holokost cenderesinden geçmedik...

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki sivil soykırımına ilk günden bu yana destek vererek işgale ortak olan Almanya yeni bir skandala imza attı. Almanya Deniz Kuvvetlerinin katil İsrail ordusu ile 2 yıllık "Ortak Çalışma Planı" imzaladığı bildirildi. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan Almanya ziyaretinde başbakan Olaf Scholz ile düzenlenen basın toplantısında 2. ‘One Minute’ çıkışını gerçekleştirmişti. Başkan Erdoğan, Olaf’ın gözünün içine baka baka, “Biz Holocost cenderesinden geçmedik. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyor" demişti. O gün Başkan Erdoğan tarafından dile getirilen bu sözlerin bugüne yansımaları ise bunları tasdikler nitelikte...

Almanya Deniz Kuvvetlerinin, 9 aydır Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusu ile 2 yıllık Ortak Çalışma Planı imzaladığı bildirildi.

KANLI DESTEK!

Katil İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, İsrail ile Almanya donanmaları arasında işbirliğine dair imzalanan Ortak Çalışma Planı'na ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ortak Çalışma Planı'nı Almanya Deniz Kuvvetleri adına Tümamiral Ulrich Reineke ile İsrail Deniz Kuvvetlerinden Tümamiral Guy Goldfarb'ın imzaladığı belirtildi.

Almanya Deniz Kuvvetleri Planlar ve Politika Direktörü Tümamiral Ulrich Reineke ve beraberindeki heyetin İsrail'e ziyaret düzenlediği aktarılan açıklamada, Reineke'nin İsrail donanmasının "savaştaki" faaliyetlerine ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.

KİRLİ ELLER KİRLİ ANLAŞMALAR!

Almanya, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Gazze'de soykırım yaptığı suçlamasıyla yargılanan İsrail'e silah ve mühimmat desteğini sürdürüyor.

Almanya'nın Kiel kentinde Thysen Krupp tarafından üretilen savaş gemisinin Gazze'yi bombaladığına ilişkin görüntüler İsrail ordusu tarafından yayınlanmıştı.

İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM!

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te yoğun hava saldırısı başlattığı Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.

Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

ALMANYA'DA 2. ONE MINUTE ÇIKIŞI!

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

"BİZ HOLOKOST CENDERESİNDEN GEÇMEDİK, BİZİM İNSANA SAYGIMIZ FARKLIDIR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kanlı soykırıma el uzatan Olaf Scholz'ın gözünün içine baka baka tüm dünya karşısında, "Şu anda şu kadar mali destekten bahsediliyor. İsrail'in nükleer silahı var ama söylemezler. Hamas'a destek veriliyor mu hayır. Filistin'in kendisine verilmesi gerek destekler de verilmiyor. İbadethaneler hastaneler vuruluyor. Hastanelerin vurulması çocukların öldürülmesi Tevrat'ta falan yoktur. Bunları yapamazsın. Burada bu çocuklar nasıl vuruluyor.

"BORÇLU OLANLAR RAHAT KONUŞAMIYOR..."

Biz elimiz kolumuz bağlı mı duracak. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Bizim insana saygımız farklıdır. Başbakanlığımda ilk defa antisemitizm konusunda tavır koymuş bir liderim. Bundan dolayı kimseye borcumuz yok." ifadelerini kullanmıştı.

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