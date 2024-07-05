İşgalci İsrail ile Almanya arasında kanlı iş birliği! Başkan Erdoğan’ın sözleri akıllara geldi: Biz Holokost cenderesinden geçmedik...

"BİZ HOLOKOST CENDERESİNDEN GEÇMEDİK, BİZİM İNSANA SAYGIMIZ FARKLIDIR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kanlı soykırıma el uzatan Olaf Scholz'ın gözünün içine baka baka tüm dünya karşısında, "Şu anda şu kadar mali destekten bahsediliyor. İsrail'in nükleer silahı var ama söylemezler. Hamas'a destek veriliyor mu hayır. Filistin'in kendisine verilmesi gerek destekler de verilmiyor. İbadethaneler hastaneler vuruluyor. Hastanelerin vurulması çocukların öldürülmesi Tevrat'ta falan yoktur. Bunları yapamazsın. Burada bu çocuklar nasıl vuruluyor.

"BORÇLU OLANLAR RAHAT KONUŞAMIYOR..."

Biz elimiz kolumuz bağlı mı duracak. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Bizim insana saygımız farklıdır. Başbakanlığımda ilk defa antisemitizm konusunda tavır koymuş bir liderim. Bundan dolayı kimseye borcumuz yok." ifadelerini kullanmıştı.