İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi tek başına iktidar oldu

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu İngiltere'de Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklar saat 22.00 itibarıyla kapandı.

İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.