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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi tek başına iktidar oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.07.2024 00:09 Güncelleme: 05.07.2024 01:09
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İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi tek başına iktidar oldu

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre ana muhalefetteki İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 410 sandalye kazanarak tek başına iktidar oldu. Muhafazakar parti iktidarlığının ardından ana muhalefetin bu zaferi ülkede 14 yıl sonra bir ilk oldu.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu İngiltere'de Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklar saat 22.00 itibarıyla kapandı.

İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.

ANKETE GÖRE İŞÇİ PARTİSİ TEK BAŞINA İKTİDAR

Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu.

SANDALYE SAYISI 131'E DÜŞTÜ

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü. Aşırı sağcı Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.

İNGİLTERE SANDIĞA GİTTİ

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.

Oy kullanma işlemi akşam yerel saatle 22.00'da (TSİ 24.00) sona ermişti. Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.

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